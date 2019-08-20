"البحر الأحمر" بأدنى مستوياته منذ أكتوبر.. بعد تطورات هامة

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سهم شركة البحر الأحمر العالمية، تراجعاً ملحوظاً خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ليواصل خسائره للجلسة الثالثة على التوالي، ويهبط لأدنى مستوياته بأكثر من 10 أشهر، وذلك تزامناً مع تعديلات بالإدارة العليا، وإعلان النتائج.

وتراجع السهم بنسبة 2.06 بالمائة بحلول الساعة 11:25 بتوقيت السعودية، تصدر بها تراجعات السوق السعودي، هبط بها إلى مستوى 13.28 ريال؛ وهو أدنى مستوى للسهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وبلغت كمية التداول على السهم خلال جلسة اليوم الثلاثاء 151.84 ألف سهم بلغت قيمتها نحو مليوني ريال، من خلال 200 صفقة.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارة الشركة، على استقالة رئيس المجلس، إبراهيم حسن المدهون، من منصبه، لظروفه الخاصة.

وأوضحت الشركة، أن الاستقالة ستكون سارية اعتباراً من نهاية دوام أمس الاثنين 19 أغسطس/آب.

وأعلنت الشركة، أمس الاثنين عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2019، التي أظهرت ارتفاع صافي الخسائر 180.61 بالمائة، إلى 27.5 مليون ريال.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأخضر، في هذه الأثناء، بارتفاع نسبته 0.62 بالمائة، بمكاسب بلغت نحو 53 نقطة، ليصل إلى مستوى 8,618.8 نقطة.

ترشيحات:

6 قيادات حكومية سعودية تبحث التوظيف وتحديات سوق العمل.. سبتمبر المقبل

محافظ الحبوب السعودية يكشف موعد صرف مستحقات مزارعي القمح

الخدمة المدنية بالسعودية تكشف عن إجازة اليوم الوطني

"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع بوابة المدينة

الجوازات السعودية تبدأ تطبيق لائحة السفر الجديدة

وكالة: أرامكو تطلب مقترحات بنوك كبرى بشأن الطرح