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شقيق أمير قطر يوجه رسالة ضمنية إلى "دول المقاطعة"

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شقيق أمير قطر يوجه رسالة ضمنية إلى "دول المقاطعة" شقيق أمير قطر يوجه رسالة ضمنية إلى "دول المقاطعة"

وقال "بن حمد"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لم نقم بشيء خارق سوى أننا استثمرنا بفضل الله ثم بقيادة سمو الأمير، ثرواتنا في تطوير بلادنا وإسعاد شعبنا..عكس ما فعله غيرنا عندما وضع ثروات شعبه في جيبه".

وفي تغريدة أخرى، قال شقيق أمير قطر: "بالقانون ننتصر ونلجم خصومنا".

وتشهد منطقة الخليج أزمة غير مسبوقة، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حيث قطعت كل من والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

 

SputnikNews

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