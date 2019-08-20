آبل تعتزم إطلاق +Apple TV بتكلفة 10 دولارات شهريًا

من المقرر أن تطلق شركة آبل خدمة البث الفيديوي خاصتها المسماة (Apple TV Plus) في شهر نوفمبر، على أن يبلغ سعر الاشتراك 9.99 دولارًا شهريًا، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن وكالة بلومبرغ.

وكانت آبل قد أعلنت في شهر مارس عن خططها لإطلاق خدمة البث المباشر المسماة (Apple TV Plus)، دون إعطاء تفاصيل كثيرة، مثل التسعير أو تاريخ إطلاق الخدمة.

ويشير التقرير إلى أن الشركة ستقدم أيضًا نسخة تجريبية مجانية، حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالخدمة بدون مقابل.

وأعلنت شركة آبل عن 14 عرضًا خلال حدث الإعلان عن خدمة (Apple TV Plus)، حيث سيتم إطلاق بعضها في اليوم الأول، مع إضافة المزيد من عروض تلك القائمة لاحقًا.

وذكر تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز أن الشركة الواقع مقرها في كوبرتينو قد أنفقت أكثر من 6 مليارات دولار لإنتاج عروضها الأصلية.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وبالرغم من أن هذا الرقم يشكل زيادة كبيرة بالمقارنة مع تعهدها المبدئي بقيمة مليار دولار قبل عامين، إلا أنه أقل بكثير بالمقارنة مع مبلغ 14 مليار دولار التي من المتوقع أن تنفقها نيتفليكس هذا العام، فيما يتوقع أن تنفق ديزني نحو 24 مليار دولار.

وتتطلع آبل للوصول إلى 50 مليار دولار من إيرادات الخدمات السنوية بحلول عام 2020، ويُعد إطلاق خدمة (Apple TV Plus) جزءًا لا يتجزأ من هذا الهدف.

ومن المفترض وصول الخدمة في شهر نوفمبر مع خمسة عروض فقط: (The Morning Show)؛ و (Truth Be Told)؛ و (Home)؛ و (See)؛ و(Amazing Stories).

ويُعد سعر اشتراك آبل الشهري أعلى عند مقارنته مع الخطط الأساسية للمنافسين، إذ تقدم أمازون خدمة البث (Prime Video) مقابل 8.99 دولارات شهريًا إذا كنت تدفع مقابل اشتراك سنوي، في حين يبدأ سعر الخطة الأساسية لنيتفليكس من 9 دولارات شهريًا.