الودائع بالبنوك السعودية ترتفع 8.1%بالربع الثاني..والقروض تقفز 100 مليار ريال

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجلت قيمة الودائع بالبنوك السعودية المدرجة في "تداول" ارتفاعا مع نهاية الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ بدفعة من زيادتها بـ 8 مصارف على رأسها "ساب" وبنك الرياض والجزيرة.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لإفصاحات البنوك، ارتفاع حجم الودائع لدى 11 بنكا سعودياً مدرجاً في "تداول" إلى مستوى 1.718 تريليون ريال (458.07 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.589 تريليون ريال (423.79 مليار دولار) في الربع الثاني من العام 2018.

وزادت نسبة الودائع بالبنوك المدرجة بالقطاع بنحو 8.1 بالمائة في الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 128.55 مليار ريال (34.28 مليار دولار).

وجاءت الزيادة بالودائع بدفعها من ارتفاعها بشكل ملحوظ في 8 بنوك؛ وعلى رأسها البنك السعودي البريطاني "ساب" الكيان المصرفي الجديد في السعودية بعد استحواذه على البنك الأول.

يُذكر أن عدد البنوك السعودية المدرجة تراجع مع نهاية الربع الثاني من العام 2019؛ بعد اندماج البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول"، ليصبح 11 بنكاً.

ويتواجد بالمملكة العربية السعودية 30 بنكا محلياً وأجنبيا؛ بينها 13 بنكاً محليا منها 11 بنكاً مدرجاً بما فيها البنك الأول الذي استحوذ عليه "ساب" إلى جانب بنك الخليج الدولي - السعودية.

وبالنسبة لفروع المصارف الأجنبية، يتواجد 17 فرعاً مرخصا لبنوك أجنبية بالمملكة، منها 3 بنوك لم تباشر النشاط بعد؛ وهي: المصرف العراقي، وكريدت سويس، وستاندرد تشارترد.

وسجل "ساب" أعلى وتيرة نمو بالودائع بعد الاستحواذ على الأول بنسبة وصلت إلى 47.55 بالمائة، لتبلغ 196.15 مليار ريال (52.31 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني لـ2019، مقابل 132.93 مليار ريال (35.45 مليار دولار) في الربع المقابل من العام الماضي.

وجاء بنك الجزيرة في المرتبة الثانية لنمو الودائع بنسبة 16.57 بالمائة على أساس سنوي؛ لتصل إلى 55.68 مليار ريال (14.85 مليار دولار)، مقارنة بـ 47.77 مليار ريال (12.74 مليار دولار) في الربع الثاني من 2018، علما بأن الجزيرة يمتلك أقل ودائع بالقطاع مع نهاية الربع.

وارتفعت الودائع لدى بنك الرياض بأكثر من 15 بالمائة، لتبلغ 176.51 مليار ريال (47.07 مليار دولار) ليحتل المرتبة الثالثة على مستوى القطاع في حجم الودائع، مقابل 153.42 مليار ريال (40.91 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الماضي.

وحقق "ساب" أعلى زيادة بقيمة الودائع بنحو 63.2 مليار ريال (16.86 مليار دولار)، يليه بنك الرياض بقيمة 23.09 مليار ريال (6.16 مليار دولار)، قثم الأهلي التجاري بـ 20.18 مليار ريال (5.38 مليار دولار).

وشهد القطاع تراجع الودائع لدى 3 بنوك مع نهاية الربع الثاني من 2019؛ وهى البنك السعودي للاستثمار (استثمار) والسعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية؛ بنسبة 6.3 بالمائة، و3.05 بالمائة، و0.17 بالمائة على التوالي.

محفظة القروض

ووفقا لحسابات "مباشر"، ارتفعت محفظة القروض والسلف بنسبة 7.4 بالمائة بنهاية الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 99.42 مليار ريال (26.51 مليار دولار).

وارتفعت القروض لمستوى 1.435 تريليون ريال (382.73 مليار دولار)، مقابل قيمتها في الربع الثاني من عام 2018 والبالغة 1.336 تريليون ريال (356.22 مليار دولار).

ورفعت 9 بنوك مدرجة بالقطاع محفظة قروضها بالربع الثاني؛ وعلى رأسها "ساب" بنسبة 39.6 بالمائة وبقيمة 44.91 مليار ريال (11.98 مليار دولار).

وكان البنك الأهلي التجاري (الأهلي) الأعلى بالقطاع على مستوى محفظة القروض والسلف؛ بواقع 276.27 مليار ريال (73.67 مليار دولار)، مقارنة بـ 266.04 مليار ريال (70.94 مليار دولار) بالربع الثاني من العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.8 بالمائة.

وسجل بنك الجزيرة أقل نسبة بالودائع بحفظة بلغت 43.6 مليار ريال (11.63 مليار دولار)، مقابل 39.84 مليار ريال (10.62 مليار دولار) في الربع الثاني من 2018، لترتفع 9.4 بالمائة.

وتراجعت قروض بنكي "استثمار" بنسبة 4 بالمائة و"سامبا" بنحو 1.4 بالمائة، إلى 56.93 مليار ريال (15.18 مليار دولار) و115.06 مليار ريال (30.68 مليار دولار) على التوالي، مقارنة بقيمتها في الربع الثاني من العام الماضي والتي بلغت 59.33 مليار ريال (15.82 مليار دولار) و116.63 مليار ريال (31.1 مليار دولار) على الترتيب.

وبلغت نسبة محفظة القروض والسلف بالبنوك السعودية المدرجة 83.55 بالمائة إلى حجم الودائع بالقطاع مع نهاية الربع الثاني من عام 2019.

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