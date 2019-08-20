ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج للمرة الأولى منذ 2017

مباشر: ارتفع معدل البطالة في هونج كونج خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2017، تزامناً مع الضعف في صناعات التجزئة والمطاعم.

وكشفت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في هونج كونج ارتفع في يوليو/تموز الماضي عند 2.9 بالمائة، بعدما سجل استقراراً عند مستوى 2.8 بالمائة منذ أبريل/نيسان 2018.

وأوضحت البيانات أن معدل البطالة سجل ارتفاع ملحوظ نسبياً في قطاع خدمات المشروبات والغذاء خلال الشهر الماضي.

وصرح لو تشي كوونغ وزير العمل في هونج كونج أنه في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يبقى الاقتصاد ضعيف في الأشهر المقبلة فأن سوق العمل سيتعرض بطريقة لا يمكن تجنبها إلى ضغوط أكبر.

وأضاف أن قطاع تجارة الصادرات والواردات يواجه زيادة الضغوط وسط انكماش تدفقات التجارة.

وتشهد هونج كونج تظاهرات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن تطالب بالاستقلال التام عن الصين، وإنفاذ الديمقراطية في البلاد.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر دولار هونج كونج أمام الدولار الأمريكي مُسجلاً 7.8444 دولار هونج كونج.