أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
كوربين: سنعمـل كـل ما في وسعنا لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج للمرة الأولى منذ 2017

Google+ Print
ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج للمرة الأولى منذ 2017 ارتفاع معدل البطالة في هونج كونج للمرة الأولى منذ 2017

مباشر: ارتفع معدل البطالة في هونج كونج خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 2017، تزامناً مع الضعف في صناعات التجزئة والمطاعم.

وكشفت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في هونج كونج ارتفع في يوليو/تموز الماضي عند 2.9 بالمائة، بعدما سجل استقراراً عند مستوى 2.8 بالمائة منذ أبريل/نيسان 2018.

وأوضحت البيانات أن معدل البطالة سجل ارتفاع ملحوظ نسبياً في قطاع خدمات المشروبات والغذاء خلال الشهر الماضي.

وصرح لو تشي كوونغ وزير العمل في هونج كونج أنه في الوقت الذي من المتوقع فيه أن يبقى الاقتصاد ضعيف في الأشهر المقبلة فأن سوق العمل سيتعرض بطريقة لا يمكن تجنبها إلى ضغوط أكبر.

وأضاف أن قطاع تجارة الصادرات والواردات يواجه زيادة الضغوط وسط انكماش تدفقات التجارة.

وتشهد هونج كونج تظاهرات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن تطالب بالاستقلال التام عن الصين، وإنفاذ الديمقراطية في البلاد.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر دولار هونج كونج أمام الدولار الأمريكي مُسجلاً 7.8444 دولار هونج كونج.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

بيانات اقتصادية سلبية وتصريحات الفيدرالي.. الأبرز بالأسواق العالمية اليوم

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

محدث.. "داو جونز" يرتفع بالختام مع ترقب خطاب رئيس الفيدرالي

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة

عضو بالفيدرالي: أرغب في تجنب المزيد من خفض الفائدة