6 قيادات حكومية سعودية تبحث التوظيف وتحديات سوق العمل..سبتمبر المقبل

الرياض - مباشر: يُشارك 6 قيادات حكومية سعودية في جلسة حوارية بعنوان: "استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030"، ضمن ملتقى لقاءات جدة 2019م، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، خلال الفترة من 17 إلى 19 محرم 1441هـ.

ووفقاً لبيان لوكالة الأنباء السعودية - واس، سيستعرض المشاركون تحديات سوق العمل واتجاهات التوظيف في ظل محفزات التوطين وبرامج التأهيل التدريب والتمكين، الهادفة لتطوير مهارات وقدرات رأس المال البشري.

وتضم قائمة القيادات السعودية المُشاركة كلاً من محافظ المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني، أحمد بن فهد الفهيد، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل عبدالله بن ناصر أبوثنين، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات هيثم العوهلي، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب حسام زمان.

وتضم كذلك مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" محمد بن أحمد السديري، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الحوارية، المحفزات الموجهة للقطاع الخاص للتوطين، واستحداث برامج ومشاريع مع عدة جهات لإتاحة فرص وظيفية واعدة وجديدة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، من أجل استقطاب الكوادر البشرية المميزة للعمل في منشآت القطاع الخاص، والحيلولة دون تسربها من القطاع.

ويأتي ملتقى لقاءات جدة 2019، بعد أشهر قليلة من انعقاد ملتقى لقاءات الرياض، على أن يعقد في بقية مناطق المملكة خلال فترات زمنية مختلفة.

ويهدف الملتقى للتعريف بالبرامج والممكنات والخدمات التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع شركائه، وعرض الفرص الوظيفية والتدريبية للباحثين والباحثات عن عمل والطلاب، وأصحاب ورواد الأعمال؛ سعياً إلى رفع المهارات وتوطين الفرص الوظيفية، وتمكين القوى العاملة في سوق العمل.

ويعمل "هدف" على عدة برامج ومبادرات بالشراكة والتكامل مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة، لدعم أبناء وبنات الوطن وتمكينهم من الفرص الوظيفية في سوق العمل، والاستثمار في رأس المال البشري، ورفع المستوى المعرفي والمهاري لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش عمل وندوات ومحاضرات توعوية وإرشادية ستعقد خلال أيام الملتقى، التي يجتمع فيها الباحث عن عمل بطالب العمل الباحث عن موظف.

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