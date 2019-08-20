محافظ الحبوب السعودية يكشف موعد صرف مستحقات مزارعي القمح

الرياض – مباشر: قال محافظ المؤسسة العامة للحبوب السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تعمل حالياً على إنهاء كافة الترتيبات لصرف مستحقات مزارعي القمح.

وأضاف، محافظ المؤسسة أحمد بن عبد العزيز الفارس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه سيتم الصرف بعد استكمال الربط مع صندوقي التنمية (الزراعية -العقاري).

وجاءت تصريحات الفارس ردا على استفسار لـ"منتدى مزارعي المملكة" عبر "تويتر"، بشأن تساؤل الكثير من مزارعي القمح الذين أقفلوا حساباتهم لدي مؤسسة الحبوب عن موعد صرف المستحقات، مبينا أن أكثر المزارعين لديهم التزامات ومستحقات لابد من سدادها و إلا سيتحمل بعضهم غرامات تأخير بسبب عدم السداد.

وتابع الفارس: "سيكون الصرف مباشرة لحسابات المزارعين دون عناء المراجعة، وسيتم الإعلان عن الموعد فور إنهاء تلك الترتيبات".

وأعلنت المؤسسة، في يوليو/ تموز 2018، عن آلية شراء القمح من المزارعين المحليين.

وجاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 محرم 1437هـ بشأن إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، قررت شراء القمح المنتج محلياً من المزارعين المتحولين لزراعة القمح، وفقاً للضوابط الخاصة بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، في أبريل 2019، عن جاهزيتها وفروعها لبدء تسلم كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440/1441هـ).

وتضمن الضوابط التي أقرها مجلس الوزارء الخاصة بإيقاف زراعة الأعلاف الخيارات المتاحة للمزارعين الذين يزرعون الأعلاف وقت صدور القرار، بحيث يمكنهم زراعة القمح على مساحة لا تتجاوز 50 هكتار، وعلى أن تقوم المؤسسة العامة للحبوب بشراء المحصول وبما لا يتجاوز 700 ألف طن سنوياً لمدة 5 سنوات.

وتقرر أن يكون سعر شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار العالمية التي تستورد بها المؤسسة، أو 1250 ريال للطن أيهما أعلى، على أن يتم مراجعة الأسعار بعد مرور موسمين زراعيين.

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