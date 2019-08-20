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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تراجع مخاوف ركود الاقتصاد العالمي

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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تراجع مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تراجع مخاوف ركود الاقتصاد العالمي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء مع تراجع حدة مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، ووسط تعافي البورصات العالمية.

وبحلول الساعة 7:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 374.1 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.06 بالمائة عند 5374.7 نقطة.

وزاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة عند 7201.5 نقطة، فيما استقر مؤشر "داكس" الألماني مُسجلاً 11717.9 نقطة.

وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب في البورصة الأوروبية بنحو 0.4 بالمائة، فيما قادت أسهم الموارد الرئيسية الخسائر بنسبة 1.3 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1078 دولار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية واليابانية في آخر تعاملات لهم، مع تراجع حدة مخاوف ركود الاقتصاد العالمي واتجاه التعاملات نحو الأصول الخطرة.

وصرح رئيس البنك المركزي في فنلندا بأن المركزي الأوروبي مصمم على التصرف في حالة استمرار التوقعات متوسطة الآجلة بالنسبة للتضخم في ألا تصل إلى مستهدف المركزي عند مستوى أقل لكن قريب من 2 بالمائة.

وعلى صعيد تطورات البريكست، فمن المقرر أن يتجه رئيس الوزراء البريطاني اليوم إلى فرنسا لمقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون حيث يسعى لحل المأزق البريطاني الحالي مع الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست.

مباشر (اقتصاد)

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