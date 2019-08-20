"لدينا الأدلة الدامغة"... محامي البشير يكشف الحقيقة (فيديو)

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية عقب أول جلسة من محاكمة البشير أمس الاثنين، إن "موكله خرج من الحكم لا يملك سوى منزل واحد في أحد أرقى الأحياء بالخرطوم، إضافة إلى مزرعة صغيرة شرق العاصمة".

وأضاف: "عندما تحدثت مع الرئيس حول التهمة الموجهة إليه وهي (الثراء الحرام)، سألته عن ممتلكاته في السودان أو خارجها، فأبلغني أنه يمتلك منزلا واحدا في حي كافوري، ومزرعة صغيرة في مشروع السليت شرق العاصمة الخرطوم مساحتها 8 فدانات وهذا كل ما يملكة في البلاد".

وبدا الطاهر، الذي تولى رئاسة البرلمان في عهد البشير، واثقا من إمكانية إسقاط التهمة عن موكله خلال الجلسات القادمة، قائلا: "لا نستطيع أن نستبق الأحداث الآن، ولكن لدينا من الأدلة الدامغة ما نستطيع أن ندفع به التهمة عن الرئيس عمر البشير وبراءته".

الجدير بالذكر أن المحكمة تنظر في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد.