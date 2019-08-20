المؤشر السعودي يواصل مكاسبه بالمستهل..وسط صعود شبه جماعي للقطاعات

الرياض ـ مباشر: واصل سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعه في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، في ظل صعود شبه جماعي للقطاعات، وارتفع السوق الموازي - نمو بشكل هامشي.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي"، ارتفاعاً نسبته 0.65 بالمائة، بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، مضيفاً 55.4 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,620.93 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 18.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 450.15 مليون ريال من خلال 16.5 ألف صفقة.

وغلب اللون لأخضر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة قطاع الإعلام الذي صعد 3.06 بالمائة.

وتصدر قطاع البنوك مكاسب القطاعات الكبرى، بارتفاع نسبته 0.83 بالمائة، وسجل قطاع المواد الأساسية مكاسب بنحو 0.63 بالمائة، وصعد قطاع الاتصالات 0.3 بالمائة.

واقتصرت الخسائر على قطاعي تجزئة الأغذية والصناديق العقارية، بتراجع نسبته 0.13 بالمائة و0.03 بالمائة لكل منهما على التوالي.

وفيما يخص أداء الأسهم، تصدر "طباعة وتغليف" مكاسب السوق الرسمي، بارتفاع نسبته 6.97 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "البحر الأحمر"، الذي هبط 2.51بالمائة.

وارتفع السوق الموازي نحو 0.01 بالمائة، في هذه الأثناء، بمكاسب بلغت 0.56 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,982.44 نقطة.

وعلى مستوى أسهم "الموازي"، جاء "العمران" وحيداً باللون الأخضر بارتفاع نسبته 1.03 بالمائة، ولم يشهد السوق أية تراجعات في تلك الأثناء.

وعاد سوق الأسهم السعودية "تداول"، للمكاسب بنهاية جلسة أمس الاثنين، في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى، وسط تحسن ملحوظ للسيولة، مقارنة بـالجلسة السابقة.

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