ارتفاع "نيكي" الياباني بالختام مع قوة البورصة الأمريكية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد مؤشر "نيكي" للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك تزامناً مع تعافي البورصة الأمريكية.

وفي نهاية التعاملات ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.6 بالمائة إلى 20677.2 نقطة.

كما زاد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.8 بالمائة مُسجلاً 1506.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 106.45 ين.

وتلقت الأسهم اليابانية دعماً من نظيرتها الأمريكية، حيث أنهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في البورصة تعاملات أمس على ارتفاع.

وجاء ارتفاع الأسهم الأمريكية بالتزامن مع قرار واشنطن بتمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

وسجلت أسهم الشركات الموردة لـ"آبل" والمدرجة في بورصة طوكيو مكاسب، فزاد سهم تايو يودن" و"تي.دي.كيه" بنحو 1.6 بالمائة، كما ارتفع سهم "فوستر إلكتريك" بنسبة 1.4 بالمائة.

كما ارتفعت أسهم أشباه الموصلات، بعدما سجل مؤشر "فيلادلفيا" في البورصة الأمريكية مكاسب بنحو 1.9 بالمائة عند ختام جلسة أمس، فارتفع سهم "سكرين هولدنج" بنحو 5.4 بالمائة، فيما زاد سهم "طوكيو إليكترون" بنسبة 1.4 بالمائة.