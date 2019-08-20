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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع استقرار الدولار الأمريكي عالمياً قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك مع اتجاه التعاملات نحو الأصول الخطرة.

وبحلول الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو مُسجلاً 1.1080 دولار، فيما انخفض أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة عند 106.47 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.2107 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة عند 0.9801 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.367، وذلك بعد أن سجل مستوى 98.379 في وقت سابق من التعاملات.

وتأتي قوة الدولار مع تراجع الطلب من على أصول الملاذ الآمن واتجاهها بدلاً من ذلك إلى الأصول الخطرة وسط الاستقرار النسبي في الأوضاع التجارية والاقتصادية العالمية.

وقررت الولايات المتحدة أمس تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي"، والتي تتيح للشركات الأمريكية إمداد شركة الهواتف الصينية بالمكونات فترة 3 أشهر.

وسجل العائد على سندات الخزانة العالمية ارتفاعاً خلال تعاملات أمس الاثنين، بعدما انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية والبريطانية في الأسبوع الماضي مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

كما أنهى مؤشر "داو جونز" تعاملات أمس على ارتفاع بمقدار 249.7 نقطة إلى 26135.7 نقطة.

مباشر (اقتصاد)

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