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"المراكز" تقفز بأرباحها 180% في 3 أشهر

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"المراكز" تقفز بأرباحها 180% في 3 أشهر "المراكز" تقفز بأرباحها 180% في 3 أشهر

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة المراكز العربية بنسبة 180.37 بالمائة، خلال الربع الأول، للفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 226.96 مليون ريال، مقابل 80.95 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات، الذي نتج عن تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة.

وأشارت إلى أن التحسينات المدخلة على سياسة منح التخفيضات وتدابير تعزيز استخدامات المساحات القابلة للتأجير، ساهمت في تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فسخ العقود الأضعف أداءً.

وقالت إن مبادرات التحسين الرئيسية تضمنت تقديم خصومات أقل؛ الأمر الذي ساعد في زيادة إيرادات الإيجار الصافية من المستأجرين وتعويض قيم العقود المنخفضة للسنة

وتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية، بسوق الأسهم "تداول"، ضمن قطاع إدارة وتطوير العقارات، بتاريخ 22 مايو/أيَّار 2019.

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