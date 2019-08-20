إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بلغ إجمالي التعديل مبلغ 23.22 مليون ريال حيث انخفض صافي الربح وربحية السهم وذلك للأسباب التالية:
1- تعديل مبلغ المبيعات بالانخفاض بمبلغ 17.12 مليون ريال وذلك بتعديل مبيعات إحدى الشركات التابعة بأثر رجعي نتيجة لتغيير أسعار الخدمات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.
2- تعديل مبلغ الاستهلاكات والإطفاءات بزيادة 6.1 مليون ريال لتعديل أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 "تجميع الأعمال" للشركات التابعة.
توضيح أسباب تعديلات الفترة المماثلة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2018:
بلغ إجمالي التعديل مبلغ 38.15 مليون ريال حيث انخفض صافي الربح وربحية السهم وذلك للأسباب التالية:
1- تعديل مبلغ المبيعات بالانخفاض بمبلغ 25.95 مليون ريال وذلك بتعديل مبيعات إحدى الشركات التابعة بأثر رجعي نتيجة لتغيير أسعار الخدمات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.
2- تعديل مبلغ الاستهلاكات والإطفاءات بزيادة 12.2 مليون ريال لتعديل أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3 "تجميع الأعمال" للشركات التابعة.