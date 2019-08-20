انخفاض أسعار الذهب عالمياً مع قوة الدولار

مباشر: هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع قوة الدولار الأمريكي وهدوء المخاوف التجارية.

وبحلول الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة إلى 1507.80 دولار للأوقية.

وكان سعر الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول فقد نحو 12 دولار للأوقية عند تسوية جلسة أمس.

وفيما استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مُسجلاً 1496.69 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.378، وهو قريب من أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وقررت الولايات المتحدة أمس تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

وكانت الولايات المتحدة قررت في مايو/آيار الماضي حظر بعض الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي"، وذلك قبل أن تخفف بعض تلك القيود والسماح لـ"جوجل" وغيرها من الشركات بالعمل مع "هواوي" لمدة 90 يوماً.

ويترقب المستثمرون كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير غداً، كما ينتظروا انعقاد اجتماع جاكسون هول لرؤساء البنوك المركزية في نهاية الأسبوع.