ارتفاع أسعار النفط مع التفاؤل بالأوضاع التجارية العالمية

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة التفاؤل بالأوضاع التجارية العالمية، وقبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وقررت الولايات المتحدة أمس تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي"، والتي تتيح للشركات الأمريكية بإمداد شركة الهواتف الصينية بالمكونات فترة 3 أشهر.

كما صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن ممثلين من الولايات المتحدة والصين سوف يتحدثون في غضون 10 أيام.

وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.4 بالمائة إلى 59.98 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.4 بالمائة عند 56.45 دولار للبرميل.

وكان خام "نايمكس" الأمريكي ارتفع بنحو 2.4 بالمائة عند تسوية جلسة أمس.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي.