أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع أسعار النفط مع التفاؤل بالأوضاع التجارية العالمية

Google+ Print
ارتفاع أسعار النفط مع التفاؤل بالأوضاع التجارية العالمية ارتفاع أسعار النفط مع التفاؤل بالأوضاع التجارية العالمية

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط حالة التفاؤل بالأوضاع التجارية العالمية، وقبيل الكشف عن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.

وقررت الولايات المتحدة أمس تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي"، والتي تتيح للشركات الأمريكية بإمداد شركة الهواتف الصينية بالمكونات فترة 3 أشهر.

كما صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن ممثلين من الولايات المتحدة والصين سوف يتحدثون في غضون 10 أيام.

وبحلول الساعة 6:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 0.4 بالمائة إلى 59.98 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/آيلول بنسبة 0.4 بالمائة عند 56.45 دولار للبرميل.

وكان خام "نايمكس" الأمريكي ارتفع بنحو 2.4 بالمائة عند تسوية جلسة أمس.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مساء dmc - بلومبرج : البورصة المصرية ستشهد مزيدا من التحسن حال خفض أسعار الفائدة

مساء dmc - بلومبرج : البورصة المصرية ستشهد مزيدا من التحسن حال خفض أسعار الفائدة

محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ النمو

محدث.. أسعار النفط تهبط عند التسوية مع مخاوف تباطؤ النمو

اليوم - البنك المركزي يبحث اليوم تخفيض أسعار الفائدة عل الإيداع والإقراض

اليوم - البنك المركزي يبحث اليوم تخفيض أسعار الفائدة عل الإيداع والإقراض

الأخبار - لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تبحث اليوم أسعار الفائدة

الأخبار - لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تبحث اليوم أسعار الفائدة