"مدينة المعرفة" توقع عقد أعمال التصاميم لمشروع بوابة المدينة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد أعمال التصاميم لمشروع بوابة المدينة، مع شركة IBI الاستشارية العالمية المتخصصة في تخطيط المشاريع، المرتبطة بمحطات القطارات والمكونات المعمارية.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن المشروع يستهدف تطوير الأراضي المطلة على طريق الأمير نايف بالمنطقة المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة.

وأشارت إلى أن العقد يشمل تنفيذ أعمال التصاميم الهندسية للمشروع على مرحلتين، تشمل المرحة الأولى دراسات الموقع العام والتصاميم الأولية ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية.

وتشمل المرحلة الثانية التصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ.

وأكدت الشركة أن قيمة العقد 13.59 مليون ريال، وأن مدة العقد تمتد إلى 42 أسبوعاً، ولا يوجد أطراف ذات علاقة ضمن العقد.

كما نوهت إلى أنه لا يوجد أثر مالي جوهري لتكلفة العقد على القوائم المالية للشركة، حيث يتم سداد تكاليف الأعمال على دفعات، بناء على تقدم تنفيذ هذه الأعمال.

وقالت إنه سيتم تغطية هذه التكاليف ذاتياً من السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة.

وأعلنت الشركة، في مارس/آذار الماضي، عن انتهاء دراسات الجدوى الأولية لمشروع وسط المدينة (داون تاون)، الذي تصل تكلفته الإجمالية 2.2 مليار ريال.

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