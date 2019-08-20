رئيس مجلس إدارة "البحر الأحمر" يغادر منصبه

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية، على استقالة رئيس مجلس الإدارة إبراهيم حسن المدهون، من منصبه بالمجلس واللجان المنبثقة منه.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن الاستقالة ستكون سارية اعتباراً من نهاية دوام أمس الاثنين 19 أغسطس / آب.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس الإدارة تقدم باستقالته بتاريخ 17 يوليو / تموز الماضي، نظرا لظروفه الخاصة.

كما نوهت إلى أن نائب رئيس مجلس الإدارة جمال عبد الله الدباغ، سيقوم بمهام رئيس المجلس لحين تعيين رئيس جديد.

وأعلنت الشركة، أمس الاثنين عن نتائجها الأولية للربع الثاني من 2019، والتي أظهرت ارتفاع صافي الخسائر إلى 27.5 مليون ريال، مقابل 9.8 مليون ريال للربع المماثل من 2018، بارتفاع نسبته 180.61 بالمائة.

ترشيحات:

الخدمة المدنية بالسعودية تكشف عن إجازة اليوم الوطني

الجوازات السعودية تبدأ تطبيق لائحة السفر الجديدة

العمل السعودية للقطاع الخاص: "التوطين مقابل منح التأشيرات الفورية"

الخدمة المدنية السعودية تجيب عن أبرز التساؤلات بشأن "المنحة التعليمية"

وكالة: أرامكو تطلب مقترحات بنوك كبرى بشأن الطرح

تابعة لأرامكو تشتري مصنع كيماويات بالولايات المتحدة