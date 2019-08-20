مجلس النواب الليبي يطالب بالتصدي لـ"العصابات المارقة" في مرزق
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وطالب المجلس القوات المسلحة الليبية بالضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا وشعبها، داعيا الحكومة الموقتة إلى تقديم الدعم الكامل بشكل عاجل لأهالي المدينة التي تشهد توترا أمنيا منذ أسابيع.
وتشهد مدينة مرزق مواجهات عنيفة منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 مدنيا، وإصابة أكثر من 200 شخص، بحسب بيانات نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط (أوتشا)، الخميس الماضي.