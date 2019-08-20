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إعلان إلحاقي من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بخصوص تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للدورة القادمة

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إعلان إلحاقي من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بخصوص تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للدورة القادمة إعلان إلحاقي من الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) بخصوص تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة للدورة القادمة
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) على موقع تداول بتاريخ 11-07-2019م الموافق 08-11-1440هـ عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة للدورة القادمة والتي ستبدأ بمشيئة الله بتاريخ 18-12-2019م وتنتهي بتاريخ 17-12-2022م، تعلن الشركة عن تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة حتى نهاية دوام يوم الخميس 19-09-2019م الموافق 20-01-1441هـ تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1440-11-08 الموافق 2019-07-11 التغير الحاصل على التطوير تمديد فترة قبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد

مباشر (اقتصاد)

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