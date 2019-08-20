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الخدمة المدنية بالسعودية تكشف عن إجازة اليوم الوطني

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الخدمة المدنية بالسعودية تكشف عن إجازة اليوم الوطني الخدمة المدنية بالسعودية تكشف عن إجازة اليوم الوطني

الرياض ـ مباشر: كشفت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة اليوم الوطني للمملكة العربية ستكون 4 أيام، تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 19 سبتمبر / أيلول المقبل.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه سيتم استئناف العمل بعد الإجازة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر / أيلول 2019.

وأكدت أن يوم الأحد 22 سبتمبر / أيلول، الذي يسبق اليوم الوطني المقرر له يوم الاثنين، سيكون إجازة لوجوده بين إجازتين رسميتين.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في 23 سبتمبر من كل عام، الموافق الأول من الميزان، والذي يوافق صدور المرسوم الملكي للملك عبد العزيز آل سعود، بتوحيد المملكة.

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