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إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد أعمال تصاميم مشروع بوابة المدينة

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إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد أعمال تصاميم مشروع بوابة المدينة إعلان مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع عقد أعمال تصاميم مشروع بوابة المدينة
بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى مشروع المدينة بوابة المدينة (المشروع) بمدينة المعرفة الاقتصادية والذي تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية تداول بتاريخ 31 مارس 2019م والذي يستهدف تطوير الأراضي المطلة على طريق الأمير نايف بالمنطقة المجاورة لمحطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة تضم تطوير مشاريع بقطاعات متنوعة من الضيافة والأسواق ومحطات الحافلات ترتبط مباشرة بمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة لخدمة الزوار والحجاج والمعتمرين ومستخدمي المحطة، تعلن الشركة عن توقيع عقد أعمال التصاميم للمشروع مع شركة IBI الاستشارية العالمية المتخصصة في تخطيط المشاريع المرتبطة بمحطات القطارات والمكونات المعمارية التي تخدم المحطات وتكمل عناصرها التطويرية. تاريخ اعلان الترسية 1440-05-18 الموافق 2019-01-24 موضوع العقد الاستشارات الهندسية لأعمال تصاميم مشروع بوابة المدينة تاريخ توقيع العقد 1440-12-18 الموافق 2019-08-19 قيمة العقد 13,593,000 ريال تفاصيل العقد القيام بأعمال التصاميم الهندسية لمشروع بوابة المدينة على مرحلتين تشمل المرحة الأولى دراسات الموقع العام والتصاميم الأولية ومراحل التنفيذ ودراسات الأنظمة الأولية والتكاليف التقديرية. كما تشمل المرحلة الثانية التصاميم التفصيلية ومستندات العطاءات وكذلك المخططات التنفيذية للمشروع حسب مراحل التنفيذ. مده العقد 42 أسبوع الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها لا يوجد أثر مالي جوهري لتكلفة العقد على القوائم المالية للشركة حيث يتم سداد تكاليف الأعمال على دفعات وبناء على تقدم تنفيذ هذه الأعمال كما أنه سيتم تغطية هذه التكاليف ذاتياً من السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة. أطراف ذات علاقة لا يوجد طرف ذو علاقة ضمن هذا التعاقد. معلومات اضافية من المخطط قيام الاستشاري بالاستخدام الفعال للمساحات المتاحة لكامل الأرض المخصصة للمشروع البالغة مساحتها حوالي 37 ألف متر مربع لتفي بالمكونات المستهدفة للمشروع والتي تضم مكونات رئيسية ثلاثة في المرحلة الأولى حيث يضم المكون الأول فندق وشقق فندقية بعدد 300 وحدة ومكون ثاني عبارة عن أسواق ومحلات تجارية ومطاعم ومنطقة ترفيهية بمساحة تأجيريه تصل إلى 14 ألف متر مربع ومكون ثالث عبارة عن مواقف حافلات بحيث تراعي التصاميم ربط هذه المكونات مباشرة بمحطة قطار الحرمين بالمدينة المنورة. وتعمل التصاميم كذلك على تحقيق تكامل قطاعات الضيافة والأسواق والنقل باعتبارها عنصر لنجاح المشروع بوصفه أول مشروع تطوير يرتبط بمحطة قطار على مستوى المملكة وتعزيز جدواه الاقتصادية والفائدة المستهدفة منه لمقابلة حاجة أعداد الحجاج والزوار والمعتمرين المتزايدة ضمن الخطط التنموية بالمدينة المنورة كما تراعي التصاميم التناسق والانسجام مع المشاريع التطويرية الأخرى بمدينة المعرفة وخصوصاً المجاورة لمحطة القطار.

مع العلم كذلك بأن مدة استكمال أعمال التصاميم أعلاه تعتبر ضمن المدة المعلن عنها سابقاً لاستكمال المشروع المتوقع لها ثلاث سنوات حيث يتم العمل على التصاميم بالتوازي مع العمل في بعض مهام المشروع الأخرى، كما أن تكاليف أعمال التصاميم مضمنة بالتكاليف التقديرية للمشروع المتوقع لها 385 مليون ريال بإذن الله.

والله الموفق،،،

مباشر (اقتصاد)

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