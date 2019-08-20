اعلان شركة المراكز العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ثلاثة أشهر )

الزيادة بنسبة 180.4% في صافي الربح الموحد إلى 227.0 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2020 مقارنة بـ 81.0 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى:

• الإيرادات: ارتفعت بنسبة 2.5%، أي ما يعادل 14.2 مليون ريال سعودي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بما يلي:

o تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة، حيث ساهمت التحسينات المدخلة على سياسة منح التخفيضات وتدابير تعزيز استخدامات المساحات القابلة للتأجير في تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فسخ العقود الأضعف أداءً. تضمنت مبادرات التحسين الرئيسية تقديم خصومات أقل، الأمر الذي ساعد في زيادة إيرادات الإيجار الصافية من المستأجرين وتعويض قيم العقود المنخفضة للسنة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة الإشغال بجميع المراكز التجارية في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2020 إلى 93.2% مقابل 92.4% في نهاية نفس الفترة من العام السابق.

• إجمالي الربح: ارتفع بنسبة 10.4%، أي ما يعادل 36.9 مليون ريال سعودي، مقارنًة بالربع الأول من السنة المالية 2019. ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض التكاليف الإيجارية بواقع 65.1 مليون ريال سعودي بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 16 بدءًا من 1 أبريل 2019. وقابل ذلك الزيادة في استهلاك أصول حق الاستخدام لتصل إلى 38.8 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من السنة المالية 2020.

• خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة: انخفضت بنسبة 38.5%، أي ما يعادل 10.2 مليون ريال سعودي، مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2019.

i. تغيير في سياسة الشركة لتقدير المخصصات حيث كانت في السابق تقوم بتكوين المخصصات مقابل الرصيد الكامل للحسابات محل النزاع (اعتماد مخصص منهجي وفقًا لفئات المستأجر) إلى تطبيق نموذج مخصص لخسارة الائتمان المتوقع اعتبارًا من 1 أبريل 2018. وهذا يتماشى مع المعيار الدولي للتقارير المالية 9. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في قيمة الذمم المدينة بمبلغ 16.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2020 مقارنةً بمبلغ 26.3 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام السابق.

• تكلفة التمويل: انخفضت إلى 73.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2020، وهو انخفاض بنسبة 65.0% أو 136.9 مليون ريال سعودي مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى شطب تكاليف المعاملات غير المطفأة البالغة 125.2 مليون ريال سعودي، والتي تمثل رسوم الترتيبات المتعلقة بالتسهيلات المعاد تمويلها. تم تحميل المصاريف غير المطفأة على المصاريف فور إعادة التمويل، وذلك وفقًا لإرشادات المعايير الدولية للتقارير المالية.

• مصروفات الفائدة على التزامات عقد الإيجار: ارتفعت إلى 25.0 مليون ريال سعودي في الربع الأول من السنة المالية 2020، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغير سياسة احتساب عقود الإيجار، والذي يتطلب قيام المجموعة كجهة مستأجرة بتسجيل حق استخدام الأصول المستأجرة والتزامات عقود الإيجار وذلك يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 16.