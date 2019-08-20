استدعاء سفير إسرائيل لتأكيد رفض الانتهاكات ضد الأقصى

جى بي سي نيوز :- استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، السفير الإسرائيلي في عمّان، أمير فايسيرود؛ لتأكيد إدانة الأردن ورفضه للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وللمطالبة بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية التي تؤجج الصراع، وتشكل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وأوضح الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن أمين عام الوزارة السفير زيد اللوزي أبلغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها فوراً لحكومته تتضمن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية، ولجميع المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف.

وأكد القضاة: "تم إعلام السفير الإسرائيلي خلال اللقاء بإدانة الأردن الشديدة لتصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بخصوص الوضع القائم في المسجد الأقصى والسماح بصلاة اليهود فيه ... المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة وصلاة للمسلمين فقط".

الوزارة، أكدت إدانتها ورفضها إغلاق بوابات المسجد، ومنع دخول المصلين إليه، أو وضع أي قيود على الدخول تحت أي ذريعة أو حجة وفي مختلف الظروف والأحوال" وفق بيان لوزارة الخارجية.

وشددت الرسالة على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

خلال لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي في الأردن، دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية بحق المسجد الأقصى.