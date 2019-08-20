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كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام

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كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام

أعلنت إنستاجرام خلال الأسبوع الماضي عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المشاركات التي تتضمن أخبار وهمية، وذلك في إطار سعيها للقضاء على المعلومات الخاطئة وغيرها من الانتهاكات التي يعاني منها المستخدمين خلال الفترة الأخيرة.

بدأت هذه الميزة في الظهور للمستخدمين في الولايات المتحدة بالفعل، وستصل إلى جميع المستخدمين على مستوى العالم في غضون أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة على تطبيق إنستاجرام على نظامي التشغيل (آي أو إس)، و(أندرويد)، ولكنها لن تتاح في البداية على موقع إنستاجرام على الويب.

فيما يلي كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام: 

  • افتح تطبيق إنستاجرام على هاتفك، وتوجه إلى المنشور الذي تريد الإبلاغ عنه.
  • اضغط على النقاط الثلاثة الرأسية الموجودة في الركن الأيمن من الصورة، لفتح القائمة المنسدلة.
  • حدد (إبلاغ) Report، ثم حدد إنه (غير مناسب) It’s inappropriate.
  • اضغط على خيار (المعلومات الخاطئة) False information للإبلاغ عن المنشور.

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قالت إنستاجرام إنها لن تمرر كل منشور إلى المدققين، وأن النتائج المصنفة على أنها كاذبة لن تحذف تمامًا بل ستُزال من الأماكن التي يبحث فيها المستخدمون عن محتوى جديد، مثل: تبويب (استكشف) Explore، ونتائج البحث عن الوسوم (hashtag).

يُشار إلى أن فيسبوك تملك 54 شريكًا في برنامج التحقق من المعلومات (IFCN)؛ يعملون بنحو 42 لغة،  وتقول إنستاجرام إنها تريد التقاط هذه البيانات كـ “إشارات” من المستخدمين، ومدققي الحقائق، لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. وذلك بهدف استخدام هذا النموذج في المستقبل لتقليل الاعتماد على مدققي الحقائق للكشف عن المحتوى الكاذب.

كما تشير بعض التقارير إلى أن إنستاجرام تعمل حاليًا على تطوير حلول تساعد في القضاء على المشاهدات المزيفة للقصص، والتي انتشرت على المنصة خلال الفترة الأخيرة.

تشير التقارير إلى أن المشاهدات المزيفة مرتبطة بتكتيك جديد، حيث تقوم (حسابات غير مرغوب فيها) spam accounts بمشاهدة القصص لتبدو أكثر واقعية مما يساعد في اكتساب متابعين جدد في هذه العملية.

يُشار إلى هذا التكتيك قد بدأ في النمو بعد أن اتخذت إنستاجرام إجراءات صارمة ضد بوتات الإعجاب، والمتابعين خلال شهر نوفمبر الماضي، وتتراوح أنواع الحسابات المسؤولة عن المشاهدات المزيفة للقصص بين النماذج الروسية، ووكالات التواصل الاجتماعي، والشخصيات العامة التي تحاول زيادة متابعيها.

في الوقت الحالي؛ الطريقة الوحيدة المتاحة لإيقاف مشاهدات هذه الحسابات للقصص هي جعل حسابك خاصًا – رغم أن هذا ليس مثاليًا للأشخاص الذين يحاولون زيادة أعداد متابعيهم – لحين طرح إنستاجرام تدابير جديدة خاصة بالقصص.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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