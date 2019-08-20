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باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

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باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب باراغواي تدرج "حزب الله" و"حماس" على قائمة الإرهاب وإسرائيل ترحب

القدس - سبوتنيك. وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان له، "أرحب بقرار رئيس باراغواي ماريو عبده بتعريف (حزب الله) و(حماس) على أنهما منظمتان إرهابيتان".

وأضاف نتنياهو، "إننا نعمل حتى تتخذ المزيد من الدول هذه الخطوة المهمة".

من جانبه رحب أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بهذه الخطوة، ودعا في تغريدة له على تويتر "دول العالم إلى ان تحذو حذو الباراغواي".

وشدد كاتس على، "أنه يتوجب على العالم أن يتكاتف في النضال ضد الإرهاب الذي تمارسه إيران واذرعها في أنحاء العالم".

وأفادت وكالة أنباء باراغواي الرسمية، يوم أمس الاثنين، بأن القرار ينص أيضا على تصنيف تنظيمي "داعش" و"القاعدة" كـ "منظمتين إرهابيتين عالميتين".

وقال وزير داخلية باراغواي، خوان إرنيستو فيامايور، إن "هذا القرار يلزم سلطات باراغواي بتعزيز الإجراءات لمكافحة الإرهاب الدولي، وخاصة محاربة تمويله وتشديد الرقابة على تحويل الأموال".

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