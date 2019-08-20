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طهران: الاتفاق الأمريكي التركي على "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا مقلق واستفزازي

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طهران: الاتفاق الأمريكي التركي على "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا مقلق واستفزازي طهران: الاتفاق الأمريكي التركي على "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا مقلق واستفزازي

جي بي سي نيوز :- انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد بشدة الاتفاق الأمريكي التركي على إعلان ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة" شمال شرقي سوريا، معتبرة أنه "استفزازي ومقلق".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الأحد عن قلق طهران لما جاء على لسان المسؤولين الأمريكيين في الآونة الأخيرة من تصريحات عن "المنطقة الآمنة" في الشمال السوري، محذرا من أن هذه الخطوة لن تشكل تدخلا في شؤون سوريا فحسب، بل ستضر بأمن المنطقة.

وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن ممارسات الأمريكيين في شمال شرقي سوريا تمثل انتهاكا صارخا لسيادة القانون ووحدة أراضي سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار موسوي إلى ضرورة تسوية المشاكل الأمنية على الحدود السورية التركية عبر تفاهمات ثنائية بين أنقرة ودمشق، دون التدخل من دول أخرى.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية إعلان مسؤولين في تركيا والولايات المتحدة عن توصلهم إلى اتفاق مبدئي على إعلان منطقة آمنة في المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية، وذلك بعد أن هددت أنقرة بشن عملية عسكرية جديدة ضد الوحدات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في المنطقة.


المصدر: "فارس"

جي بي سي نيوز

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