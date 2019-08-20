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العاهل المغربي يصدر أمرا ملكيا بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب"

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نواكشوط - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة العدل صدر مساء الاثنين، "بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة تفضل الملك فأصدر أمره بالعفو عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 262 شخصا".
وهذا هو ثالث عفو يصدره العاهل المغربي هذا الشهر، حيث سبق له أن أصدر عفوا عن 4764 سجينا بمناسبة عيد الجلوس، كما أصدر عفوا آخر عن 350 سجينا بمناسبة عيد الأضحى.

والمستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودين داخل السجون عددهم 217 سجينا وفقا لموقع "العرب"، وذلك على النحو التالي:
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 217 نزيلا.
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 45 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 6 أشخاص.
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 7 أشخاص.
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 01 شخص واحد.
– العفو من الغرامة لفائدة: 31 شخصا.

ومن المقرر أن يوجه العاهل المغربي خطابا إلى الشعب اليوم، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وفقا لما أعلنته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، بحسب موقع "هسبريس" المغربي.

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