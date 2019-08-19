مكاسب الأسهم تسرق الأضواء في الأسواق العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: تصدرت مكاسب الأسهم المشهد في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين لتواصل التعافي مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة اليوم على ارتفاع قوي حيث ربح "داو جونز" نحو 250 نقطة مع آمال إجراءات تحفيزية من البنوك المركزية.

كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم بقيادة قطاع الموارد الأساسية ومع التفاؤل بشأن المزيد من التحفيز من قبل البنوك المركزية.

أما الأسهم اليابانية فقد أغلقت في النطاق الأخضر مع خطوات تحفيزية من جانب الصين إضافة لارتفاع عوائد السندات الحكومية.

خسائر الذهب ومكاسب النفط

تراجعت أسعار الذهب بنحو 12 دولاراً عند التسوية مع تحول المستثمرون للأصول الخطرة وارتفاع الأسهم والعملة الأمريكية.

وتأثر المعدن الأصفر سلباً مع ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أسبوعين خلال التعاملات.

في حين ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مع آمال التحفيز العالمي للاقتصاد والذي من شأنه انعاش الطلب على الخام.

تصريحات وبيانات اقتصادية

استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الهجوم على الفيدرالي داعياً إياه لخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من أجل دعم الاقتصاد.

في حين يرى عضو بمجلس الفيدرالي أن خفض الفائدة سيجعل الركود الاقتصادي المقبل أسوأ.

وفي سياق آخر، أعلنت الإدارة الأمريكية تمديد فترة السماح لشركة هواوي بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً.

فيما صرح المرشح اليساري لرئاسة الأرجنتين ألبرتو فرنانديز بأنه لا يمكن سداد قرض صندوق النقد الدولي، مطالبا بإعادة التفاوض حول شروط القرض.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بشكل حاد في يونيو/حزيران الماضي، كما تباطأ معدل البطالة هناك لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وفي اليابان تراجعت الصادرات للشهر الثامن على التوالي ولكن بأقل من توقعات المحللين.

وفي سياق منفصل، عانت عملات الأسواق الناشئة من خسائر ملحوظة خلال التعاملات مع قوة الدولار الأمريكي.