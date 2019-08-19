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بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

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بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو) بعد إليسا.. مطربة جديدة تتحدى السرطان بأغنية (فيديو)

وأشار موقع "هسبريس" المغربي إلى أن الفنانة المغربية سلوى الشودري، أطلقت أغنية جديدة بعنوان "صرخة"، والتي تتحدث فيها عن معاناتها مع مرض السرطان.

وحققت الأغنية الجديد رواجا كبيرا عبر موقع "يويتوب"، حيث حصدت في ساعة واحدة أكثر من 286 ألف مشاهدة.

وأشارت إلى أغنية "صرخة" من كلمات الشاعرة المغربية دنيا الشدادي، وتوزيع محمد بن لعلاوي، وإخراج طه النوري.

وأوضحت سلوى الشودري، أن "فكرة الأغنية مستوحاة من واقع المرأة ككل، إذ ليس من السهل على المرأة في المجتمعات المحافظة أن تثبت ذاتها وتحقق أحلامها، خاصة في المجال الموسيقي، فكان لكلمات الشاعرة دنيا الشدادي وقع وأثر لامس قلبي وعقلي ووجداني، ففكرت في تلحينها وتقديمها كهدية للمرأة الصامدة الناجحة رغم كل الصعوبات".

وعن التحديات التي اعترضت الفنانة المغربية، قالت الشودري إنه "لم يكن من السهل علي إنجاز هذا العمل، خاصة أنني ما زلت أنهي علاجي الكيميائي بعد إصابتي بالسرطان منذ حوالي سبعة أشهر، لكنني تحديته وأصررت على أن أقدم عملا فنيا موسيقيا لطالما حلمت به".

وأضافت "مشروع الأغنية لم يأخذ مني تفكيرا طويلا، لأنه سبق لي أن لحنت قصيدة في نفس الموضوع للشاعرة المصرية شريفة السيد بعنوان سيدة الحزن الجميل، وصورتها أثناء مشاركتي بمهرجان أصيلة الدولي وقد حظيت بنجاح كبير".

وكانت إليسا قد طرحت في وقت سابق من عام 2018 الجاري، أغنية "إلى كل اللي بيحبوني"، والتي كشفت فيها للمرة الأولى عن إصابتها بمرض السرطان ومعاناتها معه.

قبل أن تعلن إليسا في وقت سابق، نيتها اعتزالها العمل الفني عقب إطلاق ألبومها المرتقب، بسبب ما وصفته "مافيا" الوسط الفني العربي.

SputnikNews

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