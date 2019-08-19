أخبار عاجلة

قتلى وجرحى في تدافع خلال حفل لنجم الراب "سولكينغ" بالجزائر العاصمة -
وشوشة حلقة خاصة مع النجمة نجوى فؤاد وأسرار تعرض لأول مرة عن زيجاتها العرفي -
مجلس الشورى اليمني: نطالب الإمارات بـ"الوقف الفوري لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي" -
عمر الأيوبي: الأندية المصرية لن تنفق أموالًا كبيرة في صفقاتها مثل المواسم السابقة -
مساء dmc - اللواء حسين أبو طالب : سمعنا فخامة الرئيس في كل اللقاءات ان مفيش حاجه هتبقي بلاش -
مساء dmc - اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تبدأ مهام عملها وتقرر تطبيق الـ "var" في الدوري -
مساء dmc - قراءة في مشاركة مصر بقمة السبع بفرنسا و أهم ملفات القمة -
مساء dmc - فيبي باسم تتحدث عن تاريخ كورال "مار جرجس" -
محمد عراقي: جروس مدرب عادي ولاسارتي مدرب سيء ولو استمر مكنش هيكسب دوري الأبطال -
#وشوشة I نجوى فؤاد أنا مكنتش بشغل بالي بفيفي عبده وبعتبر دينا ....... * !!! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تابعة لأرامكو تشتري مصنع كيماويات بالولايات المتحدة

Google+ Print
تابعة لأرامكو تشتري مصنع كيماويات بالولايات المتحدة تابعة لأرامكو تشتري مصنع كيماويات بالولايات المتحدة

مباشر: قالت شركة موتيفا إنتربرايزز _ المملوكة مناصفة بين رويال داتش شل الأمريكية والشركة  للتكرير (المملوكة بالكامل لأرامكو-إنها وقعت اتفاقا لشراء مصنع كيماويات فلينت هيلز ريسورسز المتاخم لمصفاتها النفطية في بورت أرثر بولاية تكساس الأمريكية، لتدخل بذلك قطاع البتروكيماويات.

ونقلت "رويترز" عن مصادر لها اليوم الاثنين، إن موتيفا، ذراع التكرير الأمريكية لشركة أرامكو السعودية، تعتزم تشغيل مصنع الكيماويات بينما تبني ثلاث وحدات بتروكيماويات عملاقة داخل مجمعها في بورت أرثر في إطار توسعة تتكلف 18 مليار دولار لعملياتها في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

وأكدت موتيفا وفلينت هيلز نبأ الصفقة الوشيكة، وقالت موتيفا إنها تتوقع إغلاق الصفقة بحلول أواخر 2019.

ترشيحات

وكالة: أرامكو تطلب مقترحات بنوك كبرى بشأن الطرح

سندات الخليج تترقب 30مليار دولار استثمارات أجنبية..والنصيب الأكبر للسعودية وقطر

العمل السعودية للقطاع الخاص: "التوطين مقابل منح التأشيرات الفورية"

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

"المراكز" السعودية تتوقع تشغيل المول التجاري بالمنصورة..2021

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

إيران تتحدث عن "طائرتي أسلحة" بإشراف سليماني ومساعدة عاجلة لقطر بعد تهديد السعودية

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

جوا... مصر تتفوق على السعودية وإسرائيل وتركيا

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح

فيديو يشعل الجدل في السعودية... طفل يتوعد المعلمات بالذبح