تابعة لأرامكو تشتري مصنع كيماويات بالولايات المتحدة

مباشر: قالت شركة موتيفا إنتربرايزز _ المملوكة مناصفة بين رويال داتش شل الأمريكية والشركة السعودية للتكرير (المملوكة بالكامل لأرامكو-إنها وقعت اتفاقا لشراء مصنع كيماويات فلينت هيلز ريسورسز المتاخم لمصفاتها النفطية في بورت أرثر بولاية تكساس الأمريكية، لتدخل بذلك قطاع البتروكيماويات.

ونقلت "رويترز" عن مصادر لها اليوم الاثنين، إن موتيفا، ذراع التكرير الأمريكية لشركة أرامكو السعودية، تعتزم تشغيل مصنع الكيماويات بينما تبني ثلاث وحدات بتروكيماويات عملاقة داخل مجمعها في بورت أرثر في إطار توسعة تتكلف 18 مليار دولار لعملياتها في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

وأكدت موتيفا وفلينت هيلز نبأ الصفقة الوشيكة، وقالت موتيفا إنها تتوقع إغلاق الصفقة بحلول أواخر 2019.

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