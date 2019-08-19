محدث.. سهم "باسيفك.جاز.آند.إلكتريك" يهبط 25% مع مخاوف تكاليف الحرائق

مباشر: تراجع سهم "باسيفك جاز آند إلكتريك" بأكثر من 25 بالمائة خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع مخاوف تكبد الشركة تكاليف بقيمة 18 مليار دولار لضحايا حرائق الغابات في 2017.

وتأتي خسائر السهم بعد أن قضت محكمة أمريكية أنه يمكن لهيئة المحلفين تحديد ما إذا كان يتعين على الشركة دفع ما يصل إلى 18 مليار دولار تعويضات لضحايا الحرائق الهائلة.

وفي يوم الجمعة الماضية، ألغى قاضي الإفلاس الأمريكي "دينيس مونتالي" تجميد الدعاوى القضائية المرتبطة بحرائق كاليفورنيا، والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا وتدمير أكثر من 5600 مبنى في مقاطعتي سونوما ونابا.

ويفتح هذا القرار الباب أمام المتضررين ليتابعوا الدعاوى ضد الشركة الأمريكية.

وكانت الشركة الأمريكية سجلتخسائر تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعند الإغلاق، تراجع سهم "باسيفك جاز آند إلكتريك" بنحو 25.3 بالمائة إلى 10.67 دولار.