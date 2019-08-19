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محدث.. "داو جونز" يواصل التعافي ويربح 250 نقطة عند الإغلاق

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محدث.. "داو جونز" يواصل التعافي ويربح 250 نقطة عند الإغلاق محدث.. "داو جونز" يواصل التعافي ويربح 250 نقطة عند الإغلاق

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليربح "داو جونز" نحو 250 نقطة، مع صعود عوائد السندات الحكومية.

وقاد قطاعا الطاقة والتكنولوجيا مكاسب "وول ستريت" كما كان سهم "سيسكو" أكبر الرابحين في "داو جونز".

وتواصل البورصة الأمريكية تعافيها مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية بعد حققت صعوداً قوياً في جلسة الجمعة الماضية مع هدوء مخاوف الركود الاقتصادي جراء آمال قيام البنوك المركزية بإجراءات تحفيزية.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد في تصريحاته بالأمس أنه لا يرى إمكانية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، قررت وزارة التجارة الأمريكية السماح لشركة هواوي بالتعامل مع الشركات الأمريكية لمدة 90 يوماً أخرى، على الرغم من تصريحات ترامب بأنه لا يريد التعامل مع الشركة الصينية.

وكانت الأسهم الأمريكية سجلت خسائر أسبوعية قوية مع مخاوف الركود الاقتصادي وتزايد التوترات التجارية.

وعند نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو  1 بالمائة أو ما يعادل 249.7 نقطة إلى 26135.7 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 1.2 بالمائة إلى 2923.6 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 8002.8 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 98.385

مباشر (اقتصاد)

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