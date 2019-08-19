وكالة: أرامكو تطلب مقترحات بنوك كبرى بشأن الطرح

الرياض – مباشر: نقلت وكالات أنباء عن مصادر مطلعة، إن "أرامكو" السعودية طلبت رسميًا من بنوك كبرى، تقديم مقترحات بشأن أدوار محتملة في طرحها العام الأولي المزمع.

وأضافت المصادر لـ "رويترز" اليوم الاثنين، إن طلب الاقتراحات أُرسل إلى البنوك قبل أيام قليلة.

ويمثل الطرح الأولي المزمع لـ"أرامكو"، الذي قد يجمع 100 مليار دولار، الركيزة الرئيسة لمساعي التحول الاقتصادي السعودية الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 بالمائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات.

وكانت أرامكو أعلنت قبل أيام تراجعاً نسبته 12 بالمائة في أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ليصل صافي دخل في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 46.9 مليار دولار، مقارنة بـ53 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2018.

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