الأسواق ترى احتمالية 95% لخفض الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس

من:أحمد شوقي

مباشر: يتوقع المستثمرون على نطاق واسع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان البنك المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة لأول مرة في 10 سنوات في الشهر الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

وبحسب مؤشر "سي.إم.إي" الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الإثنين، فإن الأسواق ترى احتمالية 95 بالمائة لقيام البنك المركزي بتخفيض معدل الفائدة في الاجتماع المقبل بنحو 25 نقطة أساس.

بينما هناك احتمالية 5 بالمائة فقط لأن يقوم الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع الشهر المقبل.

وكانت احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 0.50 بالمائة قد وصلت إلى 35 بالمائة في 7 أغسطس/آب الجاري مع مخاوف الركود الاقتصادي.

لكن هذه الاحتمالات تراجعت مع البيانات الاقتصادية الإيجابية الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي متجاوزة توقعات المحللين.

وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات له اليوم مطالبته للاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من أجل دعم الاقتصاد.

