تعيين مصري مديراً لمشروع تطوير سقيا زمزم بمكة

القاهرة – مباشر: أرست اللجنة الإشرافية لمشروع سقيا زمزم بالمملكة العربية السعودية، مشروع تطوير وإعداد منظومة العمليات الإدارية وآليات الحوكمة في مشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم بمكة المكرمة على مكتب جوده الابتكار الاستشاري بعد مناقصة عالمية.

وقال تامر بدوي مدير المشروع المعين من قبل مكتب جودة الابتكار، إن اللجنة المشرفة على المشروع والمكونة من مختلف الجهات ذات العلاقة بجانب شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي للمشروع اختارت المكتب بعد منافسة عالمية ضمت عددا من المكاتب الاستشارية الأجنبية.

وأوضح بدوي لـ "مباشر" أن المكتب السعودي عينه مديراً للمشروع الذي أنشئ في منطقة كُدَيّ بمكة المكرمة بتكلفة تجاوزت 700 مليون ريال بهدف ضمان نقاوة مياه زمزم وتأمين وصولها لطالبيها بأيسر السُّبُل والتكاليف.

وأضاف أن العملية تتم بسحب المياه من البئر في المسجد الحرام وتنقيتها ثم تعبئتها وتوزيعها آليًّا بأحدث التقنيات العالمية حماية للماء المبارك من التلوث بعد خروجه من البئر وضمان سلامته لدى شربه إضافةً إلى سهولة حصول المقيمين والزائرين والحجاج والمعتمرين عليه.

ويذكر أن الدكتور تامر بدوي ـ مصري الجنسية ـ واحد من الاستشاريين المعتمدين عالميا في مجال الإدارة الاستراتيجية وسلاسل الإمداد والتوريد وشارك في العديد من المنتديات والمؤتمرات وحلقات النقاش العالمية في هذا المجال.

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