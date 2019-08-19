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الولايات المتحدة ترحب بقرار البحرين الانضمام إلى تحالف "تأمين الملاحة"

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موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان الجنرال فرانك ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن الشرق الأوسط: "إنني أقدر عالياً قرار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالانضمام إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في دورهما النشط في الحفاظ على حرية الملاحة وضمان الأمن البحري وخفض التوترات في المنطقة".

وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن التدفقات التجارية إلى هذه المنطقة ذات أهمية رئيسية للاقتصاد العالمي، وأن التهديدات التي تتعرض لها التجارة الحرة تتطلب "استجابة دولية".

وهكذا أصبحت البحرين أول دولة في منطقة الشرق الأوسط، تنضم إلى مبادرة الولايات المتحدة لـ "تأمين الملاحة" في الخليج.

© Sputnik . Marina Lisceva

وفي مطلع آب/ أغسطس، انضمت بريطانيا إلى تحالف دولي بدأته الولايات المتحدة للقيام بدوريات في المياه بالقرب من إيران.

هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة تقوم بتطوير عملية دولية تحت عنوان "الحراس" تهدف إلى جعل الطرق البحرية في الشرق الأوسط أكثر أمانا.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو وهو ما تنفيه طهران.

SputnikNews

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