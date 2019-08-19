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خسائر ملحوظة لعملات الأسواق الناشئة مع قوة الدولار

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خسائر ملحوظة لعملات الأسواق الناشئة مع قوة الدولار خسائر ملحوظة لعملات الأسواق الناشئة مع قوة الدولار

مباشر: تراجعت معظم عملات الأسواق الناشئة بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين مع قوة الدولار الأمريكي.

وعانت عملات الأسواق الناشئة مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

واتجه المستثمرون للأصول الخطرة حيث حققت الأسهم العالمية مكاسب قوية اليوم مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وآمال الإجراءات التحفيزية من البنوك المركزية لتجنب الركود.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الريال البرازيلي بنحو 1.5 بالمائة أمام الدولار إلى 4.063 ريال ليقود خسائر عملات الأسواق الناشئة.

وكان البنك المركزي ذكر الأسبوع الماضي أنه يعتزم بيع الدولار من أرصدة الاحتياطي الأجنبي لديه للمرة الأولى منذ 10 سنوات بعد هبوط حاد للعملة بالأسبوع ذاته جراء مخاوف تباطؤ النمو والتي دفعت البنك لخفض الفائدة بشكل غير متوقع في الشهر الماضي.

كما تراجعت الليرة التركية بنحو 1.4 بالمائة أمام العملة الأمريكية لتسجل 5.6627 ليرة، وذلك بعد أن أعلن البنك المركزي هناك تحديد نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك بالليرة التركية التي لديها نمو في القروض من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة عند 2 بالمائة مع بعض الاستثناءات، بينما تظل دون تغيير بالنسبة للبنوك الأخرى.

وجاءت عملة جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة ضمن أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة حيث تراجع الراند بنحو 0.9 بالمائة مقابل الدولار إلى 15.4499 راند.

فيما هبطت عملة المكسيك بنحو 0.8 بالمائة أمام نظيرتها الأمريكية لتسجل 19.8209 بيزو مكسيكي.

كما تراجع الروبل الروسي بنحو 0.6 بالمائة مقابل الورقة الخضراء إلى 66.8892 روبل.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 98.302.

مباشر (اقتصاد)

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