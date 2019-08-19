منصة "باينانس" تخطط لإصدار عملة رقمية منافسة لـ"الليبرا"

مباشر: تخطط أكبر منصات العملات الرقمية "باينانس" لإقامة شراكة مع الحكومات والشركات من أجل تطوير عملات رقمية جديدة لتتنافس مع "اللييرا".

وكانت الشركة المالكة لفيسبوك أعلنj عزمها إصدار عملة رقمية تدعى "ليبرا" في العام المقبل على الأرجح لكنها واجهت انتقادات كبيرة ومخاوف تنظمية.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين، إنها تخطط لإنشاء نسخة مستقلة من عملة الليبرا ضمن مشروع البلوكتشين "فينوس" والذي يهدف إلى تمكين البلدان المتقدمة والنامية من استحداث عملات جديدة.

ويعد "فينوس" مبادرة لتطوير عملات محلية مستقرة وأصول رقمية مرتبطة بالعملات في جميع أنحاء العالم.

وأعلنت الشركة ترحيبها بالشركاء الحكوميين والشركات والمؤسسات التي لها اهتمام وتأثير قوي على نطاق عالمي للتعاون معها لبناء تحالف مفتوح ومجتمع مستدام جديد.