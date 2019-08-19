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تونس تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة السعودي 

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© REUTERS / FAISAL AL NASSER

 أشارت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إلى أن الاعتداء، الذي استهدف إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي بالمملكة العربية ، كان عملا تخريبيا.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنها تؤكد تضامن تونس الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها لكّل ما تتّخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومنشآتها أمام تكرر هذه الاعتداءات التي وصفتها بـ'السافرة'.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية خالد بن عبد العزيز الفالح، قد أكد تعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي إلى اعتداء عن طريق طائرات مسيرة (دون طيار) ما تسبب في حريق تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارا محدودة، ولكن دون أية إصابات بشرية.

SputnikNews

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