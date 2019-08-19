مجلس الوزراء الأردني يصدر قرارات جديدة

أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها في "تويتر" أن مجلس الوزراء الأردني وافق على عدد من مذكرات التفاهم وأقر تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنية الصادرة استنادا لأحكام نظام المشتريات الحكومية لعام 2019.

وأورت الوكالة "مجلس الوزراء يوافق على مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين الأردني والفلسطيني خلال زيارة وزير الصناعة والتجارة والتموين إلى الأراضي الفلسطينية على رأس وفد اقتصادي نهاية الشهر الماضي".

واضافت "مجلس الوزراء يوافق على "خطاب تعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة المساحة الجيولوجية بوزارة الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية".

وعلى صعيد آخر قالت "مجلس الوزراء يوافق على تعليمات الأوامر التغييرية للأشغال والخدمات الفنيّة، الصادرة استناداً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019".

وجاء في التغريدات "مجلس الوزراء يناقش الحوادث والاعتداءات التي حصلت أخيراً، وتمّ تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها حوادث فرديّة ولا تعكس قيم المجتمع الأردني الأصيلة، ولا تندرج ضمن منظومة الأخلاق العامّة الملتزمة".