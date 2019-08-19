تسريب يكشف سعر الاشتراك الشهري لخدمة بث الألعاب آبل آركيد

تعتزم شركة آبل طرح خدمة بث الألعاب (آبل آركيد) Apple Arcade مقابل 4.99 دولارات أمريكية شهريًا، وذلك وفق ما أفاد موقع 9to5Mac اليوم الاثنين.

وكانت الشركة الأمريكية قد بدأت قبل يومين اختبارًا داخليًا حصريًا لموظفيها يتيح لهم إمكانية الوصول المبكر إلى خدمة (آبل آركيد) – التي أعلنت عنها خلال حدث خاص أقامته في 25 آذار/ مارس الماضي.

ووصفت آبل حينئذ الخدمة بأنها “طريقة مبتكرة للوصول إلى مجموعة من الألعاب الجديدة كليًا التي لن تكون متاحة على أي منصة هواتف محمولة أخرى أو في أي خدمة اشتراك أخرى”. فبدلًا من الدفع مقدمًا لكل لعبة، سيمنح الاشتراك في الخدمة اللاعبين فرصة تجربة أي لعبة في الخدمة من دون مخاطرة.

وسوف تسمح خدمة (آبل آركيد) لمستخدمي نظام آي أو إس، وماك أو إس، وآبل تي في، بدفع اشتراك شهري ثابت مقابل الوصول إلى 100 لعبة، ولكن حتى الآن لم تعلن الشركة عن السعر المقرر للاشتراك الشهري.

وقال موقع 9to5Mac اليوم: إنه حصل على معلومات عن سعر اشتراك (آبل آركيد) للمستهلكين، وذلك بعد أن تمكن من الوصول إلى المبكر إلى الخدمة، مع موظفي الشركة، مقابل 0.49 دولار أمريكي، بالإضافة إلى شهر تجريبي مجاني حتى موعد انتهاء المرحلة التجريبية التي قيل إنها سوف تنتهي مع إطلاق النسخة النهائية من نظام (آي أو إس 13).

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وذكر الموقع أنه وجد في إحدى واجهات تطوير البرمجيات المستخدمة في تطبيق الخدمة على متجر (آب ستور) رسالة ترويجية تحدد سعر الاشتراك الشهري للخدمة بـ 4.99 دولارات في الشهر، بالإضافة إلى شهر تجريبي مجاني. وكما أعلنت آبل سابقًا، فإن الخدمة سوف تكون متاحة لجميع أفراد حسابات المشاركة الأسرية.

وبما أن آبل لم تُعلن عن السعر المقرر للاشتراك الشهري للخدمة، فقد أشار موقع 9to5Mac إلى أنه قد يتغير قبل الإعلان الرسمي عن إطلاقها الذي يُرجح أن يتم في 10 أيلول/ سبتمبر المقبل خلال حدث الإعلان عن الجيل الجديد من هواتف آيفون.