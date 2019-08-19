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محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 2% عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية

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محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 2% عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 2% عند التسوية مع التوترات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، على خلفية تعرض منشأة نفط سعودية لهجوم في عطلة الأسبوع الماضي.

ويأتي ارتفاع النفط مع مكاسب أسواق الأسهم العالمية في ظل آمال قيام البنوك المركزي بإجراءات تحفيزية.

ويترقب كذلك المستثمرون الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بأن ممثلين من الولايات المتحدة والصين سوف يتحدثون في غضون 10 أيام.

لكن المكاسب في سوق الذهب الأسود جاءت محدودة بسبب تقرير أوبك الصادر في الأسبوع الماضي والذي أعطى نظرة متشائمة عن المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي على الخام.

وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنحو 2.4 بالمائة مسجلاً 56.14 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة تزيد عن 1.9 بالمائة ليصل إلى 59.77 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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