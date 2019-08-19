محدث.. الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً لأعلى مستوى في أسبوعين

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الاثنين ليصل لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين وسط مراقبة التطورات التجارية والاقتصادية.

ويأتي ارتفاع الدولار مع تصريحات من الإدارة الأمريكية تقلل من مخاوف حدوث ركود اقتصادي، في الوقت الذي ارتفعت فيه آمال قيام البنوك المركزية بإجراءات تحفيزية لتجنب الركود.

ومن ناحية أخرى، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مطالباً ببعض التيسير الكمي من أجل دعم الاقتصاد.

وفي نهاية الأسبوع الماضي بدأ الدولار في التعافي بدعم بيانات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة، بعدما سجل تراجعاً طوال الأسبوع نتيجة مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأنه غير مستعد بعد لإتمام اتفاق تجاري مع الصين، ملمحاً إلى أن البيت الأبيض يرغب في أن يرى الصين تحل أولاً التظاهرات الحالية في هونج كونج.

وتتجه الأنظار إلى جاكسون هول في نهاية الأسبوع الجاري حيث ينعقد الاجتماع السنوي الذي يحضره رؤساء البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

كما ينتظر المستثمرون أن يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري عن محضر اجتماعه الأخير الذي قرر خلاله خفض معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1086 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 106.59 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمائة مُسجلة 1.2137 دولار، كما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة عند 0.9809 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو0.2 بالمائة عند 98.314، وهو أعلى مستوى منذ 1 أغسطس/آب الجاري.