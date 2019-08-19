بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

أعلنت الشرطة السعودية، وفقا لما نشره موقع "عاجل" السعودي أنها ألقت القبض على المواطن، الذي ظهر في مقطع فيديو، وهو يعتدي على امرأة في مكة المكرمة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبد الوهاب الغامدي: "ألقي القبض على مواطن اعتدى على امرأة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وتابع الغامدي "التحريات وإجراءات البحث والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية المتهم، الذي ظهر بمقطع فيديو الاعتداء على امرأة، والقبض عليه".

وأشار إلى أنه تبين أن الرجل المعتدي على المرأة، هو مواطن في العقد الرابع من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات اللازمة معه.

وقال الغامدي "تم تتبع ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، من قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة".

وأتم بقوله "شرطة منطقة مكة المكرمة ووزارة الداخلية حريصتان على أمن الوطن والمواطن والمقيم، والأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها".