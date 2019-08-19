كبرى الشركات الأمريكية: تعظيم حقوق المساهمين لم يعد هدفنا الأساسي

مباشر: قال مجموعة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في الولايات المتحدة إنه لم تعد تعظيم حقوق المساهمين والأصول والأرباح هي المحور الرئيسي لهم.

وأصدرت مائدة الأعمال المستديرة لمجموعة من كبار المديرين التنفيذيين من كبرى الشركات الأمريكية بيانًا اليوم الإثنين، ذكرت فيه أنه لم يعد هناك اهتمام بوجهة النظر القديمة المتمثلة في أن الشركات تعمل أولاً وقبل كل شيء لخدمة مساهميها وتعظيم الأرباح.

وتابع البيان أنه بدلاً من ذلك، أصبح الاستثمار في الموظفين، وتقديم القيمة للعملاء، والتعامل الأخلاقي مع الموردين ودعم المجتمعات الخارجية في طليعة أهداف الشركات الأمريكية.

وقال البيان الذي وقع عليه 181 مديراً تنفيذياً: "بينما تخدم كل شركة من شركاتنا الفردية هدفها الخاص، فإننا نشارك التزامًا أساسيًا لجميع حملة الأسهم".

وأوضح البيان أن الشركات تسعى لتقديم قيمة طويلة الأجل لحقوق المساهمين الذين يوفرون رأس المال الذي يسمح للشركات بالاستثمار والنمو والابتكار.