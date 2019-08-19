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الوزراء الكويتي يُدين الاعتداء على حقل الشيبة السعودي

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الوزراء الكويتي يُدين الاعتداء على حقل الشيبة السعودي الوزراء الكويتي يُدين الاعتداء على حقل الشيبة السعودي

الكويت – مباشر: عبر مجلس الوزراء عن إدانه واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة العربية الشقيقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

 وأفاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان، بان المجلس بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وأضاف الوزير أنس الصالح، أن الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة البترولي يستهدف أمن واستقرار المملكة وإمدادات الطاقة العالمية.

ودعا مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الأعمال الإجرامية وبما يجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

وقد أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وصيانة أمنها واستقرارها.

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