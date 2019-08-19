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قرقاش: أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني

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قرقاش: أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني قرقاش: أي قرار حول اليمن يجب أن يكون حصيلة حوار يمني

وأوضح قرقاش أن الألوية الآن في اليمن هي التصدي لـ"انقلاب جماعة أنصار الله".

قال قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين: "الحوار الدائر حول اليمن وجنوبه بين مجموعة من المثقفين الذين نحترمهم مهم ويعبر عن اهتمام خليجي بمستقبل المنطقة واستقرارها".

وأكد "القرار يجب أن يكون حصيلة حوار يمني وأن يتم في سياق الحل السياسي الذي ننشده جميعا".

هذا وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش، الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية

SputnikNews

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