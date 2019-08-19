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محدث.. الذهب يتراجع 12 دولاراً عند التسوية مع مكاسب الأسهم

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محدث.. الذهب يتراجع 12 دولاراً عند التسوية مع مكاسب الأسهم محدث.. الذهب يتراجع 12 دولاراً عند التسوية مع مكاسب الأسهم

مباشر: تراجعت  الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليفقد المعدن الأصفر 12 دولاراً مع ارتفاع الأسهم والعملة الأمريكية.

وتأثر الذهب سلباً من اتجاه المستثمرين نحو حيازة الأصول الخطرة على خلفية اتجاه اقتصاديات كبرى مثل ألمانيا والصين لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية وهو الأمر الذي قلص من مخاوف حدوث اتجاه هبوطي حاد في النمو الاقتصادي.

وكان البنك المركزي الصيني كشف يوم السبت الماضي عن إصلاح رئيسي في معدل الفائدة للمساعدة في خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات ودعم الاقتصاد المتباطئ كما ألمحت ألمانيا لقدرتها على تخفيف أيّ أزمة اقتصادية في المستقبل.

وتعرض المعدن النفيس لضغوط من قوة الدولار والذي جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذي يتعاملون بعملات أخرى.

وألقى تعافي أسواق الأسهم بظلاله السلبية على سوق الذهب، حيث اتجه المستثمرون لحيازة الأصول الخطرة لترتفع الأسهم اليابانية وكذلك البورصات الأوروبية وتزامناً مع مكاسب قوية لـ"وول ستريت".

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.8 بالمائة أو ما يوازي 12 دولاراً ليهبط إلى 1511.66 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13.62 دولار في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ليتراجع إلى 1499.90 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 98.253، قرب أعلى مستوى في نحو أسبوعين.

مباشر (اقتصاد)

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