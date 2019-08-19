مرشح الرئاسة الأرجنتيني: لن نستطيع سداد قرض صندوق النقد

مباشر: قال المرشح اليساري لرئاسة الأرجنتين ألبرتو فرنانديز إنه لا يمكن سداد قرض صندوق النقد الدولي، مطالبا بإعادة التفاوض حول شروط القرض.

وتعرضت الأصول الأرجنتينية الأسبوع الماضي لتقلبات حادة بعد أن أظهر استطلاع أولي مفاجئ أن تفوق المعارض البرتو فرنانديز في الانتخابات الرئاسية أكتوبر/تشرين الأول على الرئيس الحالي موريسيو ماكري.

واقترض ماكري 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في العام الماضي بناءً على اتفاق بأنه سينفذ إجراءات تقشفية لخفض ديون البلاد الضخمة وسدادها.

وفي مقال نشرته صحيفة "كلارين" في عطلة نهاية الأسبوع، ذكر "فرنانديز" أنه إذا أصبح رئيساً للبلاد فإنه يتطلع إلى إعادة التفاوض على الاتفاق مع صندوق النقد، وفقاً لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وتابع "فرنانديز" "أود أن أقول إن هناك حقيقة واحدة لا جدال فيها وهي أن الأرجنتين في هذه الظروف غير قادرة على سداد الديون التي تتحملها".

وأضاف "فرنانديز" أنه سيساعد ماكري على إعادة التفاوض بشأن شروط السداد مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الشروط الحالية "ضارة" للبلاد.

وقال المرشح الرئاسي إن العلاقة مع صندوق النقد الدولي يجب أن تتغير إلى "الاحترام" وليس "الخضوع".

وأوضح"فرنانديز" إنه سيشدد على زيادة الصادرات من أجل الحصول على الدولار الأمريكي وسداد الديون.

وأضاف أنه سيتطلع إلى التفاوض بشأن شروط السداد لهؤلاء المستثمرين الذين يحملون بالفعل ديون صادرة عن الحكومة الأرجنتينية.